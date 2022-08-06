ЦАХАЛ задержал в Иудее и Самарии лидеров и боевиков «Исламского джихада» 6.08.2022, 9:34

Операция «Рассвет» продолжается.

Силы ЦАХАЛа, пограничной полиции Израиля (МАГАВ) и Общей службы безопасности (ШАБАК) провели на территории Иудеи и Самарии в ночь на субботу, 6 августа, операцию по задержанию лидеров и боевиков «Исламского джихада», сообщает newsru.co.il.

Действия велись на территории региональной бригады «Биньямин», в деревне Байт-Сира и лагере беженцев «Каландия», где были задержаны восемь боевиков «Исламского джихада».

Аналогичные действия в эти же часы проводились военнослужащими на территории региональной бригады «Иегуда»: в Кфар-Адне и Хевроне были задержаны шестеро разыскивавшихся боевиков «Исламского джихада», еще четверо боевиков задержаны на территории региональной бригады «Менаше», двое – на территории региональной бригады «Эцион».

Всего, по состоянию на 07:00, в Иудее и Самарии были задержаны 20 подозреваемых, 19 из которых – боевики «Исламского джихада». Все задержанные переданы для допроса сотрудникам служб безопасности. Среди военнослужащих ЦАХАЛа пострадавших нет.

Операции в Иудее и Самарии проводились после начала в секторе Газы масштабной антитеррористической операции «Рассвет».

Отметим, что, по данным «Палестинского информационного центра», среди задержанных один из лидеров «Исламского джихада» в северной Самарии Наджа Хабайба, проживавший в деревне Санур, к югу от Дженина. Задержан также Джамаль ас-Саид, другой лидер «Исламского джихада», проживавший в деревне Кафр-Рай, на окраине Дженина.

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