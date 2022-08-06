Российские войска завезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС 12 6.08.2022, 10:08

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Источники говорят о минировании электростанции.

Источники The Insider на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, с марта оккупированной Россией, сообщают о подозрительной активности российских солдат на территории АЭС. В распоряжении издания также есть видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз.

По данным источника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован.

Согласно показаниям другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками. По данным источника, вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

По данным источника, захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.

Обстрелы, которые сегодня были зафиксированы на территории АЭС, оба источника считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, вследствие сегодняшнего обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это значит, что обесточилась система безопасности блока).

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