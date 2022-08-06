Азербайджан заявил о взятии стратегической высоты в Карабахе 6.08.2022, 17:57

Также взяты прилегающие высоты.

Азербайджан заявил о захвате стратегической высоты в Нагорном Карабахе - горы Буздух.

Об этом пишет AZERTAG.

«В результате уточнений, осуществленных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и прилегающие высоты перешли под контроль азербайджанской армии», - пишет ведомство.

Высота горы Буздух составляет 2374 метра. Она расположена неподалеку от села Ванк, который в свою очередь расположен на пересечении Кельбаджарского и бывшего Агдереського районов Азербайджана.

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