Азербайджан заявил о взятии стратегической высоты в Карабахе
- 6.08.2022, 17:57
Также взяты прилегающие высоты.
Азербайджан заявил о захвате стратегической высоты в Нагорном Карабахе - горы Буздух.
Об этом пишет AZERTAG.
«В результате уточнений, осуществленных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и прилегающие высоты перешли под контроль азербайджанской армии», - пишет ведомство.
Высота горы Буздух составляет 2374 метра. Она расположена неподалеку от села Ванк, который в свою очередь расположен на пересечении Кельбаджарского и бывшего Агдереського районов Азербайджана.