Сплошная дисциплина вместо экономики 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

8.08.2022, 12:05

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Режим нашел новую любимую фразу.

Вот интересно смотреть как у России снижается уровень запросов. И я не про успехи в Украине. Не о том, что в российском телевизоре празднуют взятие поселка Пески, как будто там за поворотом уже виден Берлин. Я про глобальную, извиняюсь, геополитику.

Вот российским властям не нравилось быть сырьевым придатком Запада. Ну потому, что они считали, что у России есть более великое предназначение чем эта унизительная функция. Ладно, Запад теперь ищет себе другие придатки, а российские власти захотели устроиться в сырьевые придатки к Китаю. Но Китай Россию в свои сырьевые придатки не взял. То ли побоялся, то ли побрезговал.

Так в пятницу Путин, наконец пристроил свою страну в сырьевые придатки. Правда Турции. Потому что Турция готова была взять. А чего не взять, если Россия авансом заплатила Турции за то, чтобы построить в Турции атомную станцию? То есть, вот быть сырьевым придатком Запада российским властям было унизительно. А за то, чтобы стать сырьевыми придатком Турции они готовы даже доплатить.

И нету, конечно, лучшего индикатора того, что российские планы идут по плану, чем поведение младшего союзника. Младшему союзнику уже и ядерное оружие больше не надо. И милицию с армией он теперь отправляет воевать только против урожая. Про все великое противостояние с Западом за прошлую неделю ни разу, кажется, не вспомнил. Тут, правда, на белорусскую территорию, кажется, заехали новые российские войска. Но я даже не уверен, что они спрашивали у младшего союзника разрешения.

Так что, младший союзник утешился дисциплиной. Чтобы железная дисциплина была еще железнее. Потому что, той дисциплины, которая есть на всех, не хватает. А без дисциплины, никакой дисциплины не будет. Так надо другую дисциплину. Потому что дисциплина должна быть дисциплинированной. А иначе зачем нам такая экономика, в которой нет дисциплины?

Короче, ничего не будет. Ни инвестиций, ни инноваций, ни инфляций, ни девальваций. А будет одна сплошная дисциплина.

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