В Минске курсант на учебном авто сбил пешехода на переходе 8.08.2022, 21:35

Судить за ДТП будут инструктора автошколы.

В суд города Минска направили уголовное дело в отношении 55-летнего инструктора автошколы, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

ДТП произошло 1 марта. Учебный автомобиль с курсантом и мастером производственного обучения ехал по улице Калиновского. Приблизившись к нерегулируемому перекрестку, водитель проявил невнимательность, выбрал скорость, не обеспечивающую ему постоянный контроль за безопасным движением, и сбил пешехода.

В результате ДТП пострадал 20-летний молодой человек. По заключению экспертов, его травмы относятся к тяжким телесным.

Виновным в аварии посчитали инструктора, который в момент наезда сидел рядом с курсантом, так как, согласно ПДД, лицо, обучающее управлению механическим транспортным средством и находящееся в нем вместе с обучаемым лицом, приравнивается к водителю.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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