Пентагон: Россия потеряла в Украине 80 000 военных 5 8.08.2022, 21:46

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И не достигла ни одной из целей в Украине.

Российские вооруженные силы потеряли от 70 000 до 80 000 человек убитыми и ранеными в ходе вторжения в Украину. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, сообщает CNN.

«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, потеряли 70 или 80 000 человек менее чем за шесть месяцев. Теперь это сочетание убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже, немного выше, но я думаю, что это примерное значение», — сказал Каль.

Это значительное количество, подчеркнул Каль, учитывая, что Россия «не достигла ни одной из целей Владимира Путина» с момента вторжения в Украину в конце февраля.

«Моральный дух украинцев и их воля к бою не вызывают сомнений, и я думаю, что они намного выше, чем в среднем готовность к бою на стороне России, поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество», — уверен Каль.

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