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В Мелитополе снова раздаются мощные взрывы

  • 8.08.2022, 23:15
В Мелитополе снова раздаются мощные взрывы

Работают ВСУ.

Вечером 8 августа 2022 года прогремело несколько мощных взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область).

Об этом сообщает в Telegram городской голова Иван Федоров.

«Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов», — отметил он.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины ударили по пунктам дислокации российских войск в Мелитополе. По предварительным данным, было ликвидировано более 100 военных противника и значительное количество техники.

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