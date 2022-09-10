«Котел» для войск РФ закрывается: актуальная карта боев на Харьковщине 2 10.09.2022, 14:51

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Как выглядит линия фронта после прорыва ВСУ к северу от Изюма.

За прошедшие сутки, 9 сентября, украинские защитники смогли взять под контроль населенный пункт Боровское в Харьковской области, чем расширили серую зону возле Шевченково. Также Вооруженные Силы Украины освободили часть крупного города Купянск.

«Апостроф» публикует актуальную карту боевых действий в Украине.

По состоянию на 10 сентября, утром ВСУ смогли освободить правобережную часть одного из самых крупных городов в Харьковской области - Купянска. Из-за успехов в контрнаступлении украинских войск, российская армия оккупантов уже начала свое глобальное отступление.

Вместе с тем, украинские военнослужащие ведут наступление на Лиман в Донецкой области. Судя по их движениям, ВСУ хотят взять Изюм в так называемый «котел». Украинские воины ведут наступление на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока.

Также, как показано на карте, Силы обороны частично освободили такие населенные пункты Харьковщины: Щуровка, Ольховатка и Бородоярское. Продвигаясь к Изюму со стороны Лимана, ВСУ попутно освободили Гусаровку, Протопоповку, Петровское. Также украинские воины подошли вплотную к пгт. Ковшаровка, что рядом с Купянском.

Напомним, что ВСУ заняли в Харьковской области Балаклею и многие других ранее оккупированных РФ населенных пунктов, поставив многотысячную российскую группировку в стратегически важном городе Изюм под угрозу окружения.

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