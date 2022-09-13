«Осталось пять каких-то инвалидов»: оккупанты спешно сбежали из-под Мелитополя 1 13.09.2022, 9:56

6,962

Бегство произошло на фоне стремительного наступления ВСУ.

Российские оккупанты посхом едут из села Новониколевка, расположенного в 50 километрах от Мелитополя на фоне успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет «РИА Мелитополь».

Еще несколько недель назад рядом с этим селом русские начали строить вертолетную площадку и даже требовали освободить все ангары от сельхозтехники, чтобы завезти боевые машины. Более того, в деревню завезли русских солдат и начали расселять по пустым домам. Несколько дней назад ситуация кардинально изменилась.

«Кацапы вдруг снялись все по команде и выехали из села. В одном доме оставили только человек пять каких-то инвалидов. Да и боятся из дома выйти, чтобы их не убили», – рассказывают местные жители.

По данным издания, россияне прихватили с собой даже разбитую технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».