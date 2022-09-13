«Осталось пять каких-то инвалидов»: оккупанты спешно сбежали из-под Мелитополя

«Осталось пять каких-то инвалидов»: оккупанты спешно сбежали из-под Мелитополя1
- 13.09.2022, 9:56
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Бегство произошло на фоне стремительного наступления ВСУ.
Российские оккупанты посхом едут из села Новониколевка, расположенного в 50 километрах от Мелитополя на фоне успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет «РИА Мелитополь».
Еще несколько недель назад рядом с этим селом русские начали строить вертолетную площадку и даже требовали освободить все ангары от сельхозтехники, чтобы завезти боевые машины. Более того, в деревню завезли русских солдат и начали расселять по пустым домам. Несколько дней назад ситуация кардинально изменилась.
«Кацапы вдруг снялись все по команде и выехали из села. В одном доме оставили только человек пять каких-то инвалидов. Да и боятся из дома выйти, чтобы их не убили», – рассказывают местные жители.
По данным издания, россияне прихватили с собой даже разбитую технику.