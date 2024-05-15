Пожелтел, откачать не смогли: в России загадочно умер известный пропагандист 14 15.05.2024, 7:59

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Максим Кононенко

Он работал на Симоньян.

14 мая в России скончался известный кремлевский пропагандист и путинист Максим Кононенко.

Об этом сообщил пропагандистский ресурс Russia Today (RT), с которым сотрудничал покойный, сообщает Диалог.UA.

Уход Кононенко, предположительно, был неожиданным и скоропостижным. До 11 мая он был очень активен в своем канале в Telegram, насчитывающем более 16 тысяч подписчиков.

В момент смерти пропагандисту было 53 года.

Российский Telegram-канал 112 утверждает, что Кононенко был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением из его квартиры в московском поселке Мосрентген.

Telegram-канал Mash, со своей стороны, отмечает, что у Кононенко произошло «сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода».

Ему стало плохо еще в понедельник, 13 мая. Кононенко жаловался на очень сильные боли в желудке, его кожа приобрела желтый оттенок.

Мужчину экстренно госпитализировали, но откачать не смогли.

Максим Кононенко (Mr. Parker) — политический обозреватель, блогер и пропагандист. Был ярым сторонником Владимира Путина, активно поддерживал его политику по отношению к Украине, включая войну. Пропагандист разжигал ненависть к Украине, оправдывал оккупацию ее территорий и убийства украинцев.

Последним местом его работы был сайт RT Маргариты Симоньян, где он публиковал колонки с политическими аналитическими материалами.