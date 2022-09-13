закрыть
13 сентября 2022, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российских оккупантов выбивают из Лимана

4
  • 13.09.2022, 12:17
  • 7,340
Российских оккупантов выбивают из Лимана

Появилась новая карта боевых действий в Украине.

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине на вторник, 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP.

Ситуация возле Лимана меняется: появилась актуальная карта боевых действий в Украине

Согласно карте, возле Лимана Донецкой области, по сравнению со вчерашним днем, расширилась «серая зона». Еще вчера указанная территория была под контролем россиян. Бои за город ведутся.

В районе недавно освобожденных Купянска и Изюма ВСУ продолжают вести контрнаступление, российские оккупанты продолжают отступление. На Херсонском направлении ситуация остается неизвестной вв районе населенного пункта Архангельское.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин