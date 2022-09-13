Российских оккупантов выбивают из Лимана

Российских оккупантов выбивают из Лимана4
- 13.09.2022, 12:17
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Появилась новая карта боевых действий в Украине.
Появилась актуальная карта боевых действий в Украине на вторник, 13 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP.
Ситуация возле Лимана меняется: появилась актуальная карта боевых действий в Украине
Согласно карте, возле Лимана Донецкой области, по сравнению со вчерашним днем, расширилась «серая зона». Еще вчера указанная территория была под контролем россиян. Бои за город ведутся.
В районе недавно освобожденных Купянска и Изюма ВСУ продолжают вести контрнаступление, российские оккупанты продолжают отступление. На Херсонском направлении ситуация остается неизвестной вв районе населенного пункта Архангельское.