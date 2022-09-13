Илья Шкурин забил гол в дебютной игре за «Маккаби» Петах-Тиква
- 13.09.2022, 16:09
До этого белорусский футболист приостановил контракт с российским клубом.
Белорусский нападающий Илья Шкурин забил в первом матче за «Маккаби» Петах-Тиква, сообщает tribuna.com.
Шкурин отметился на 20-й минуте встречи против «Хапоэля» из Ришон-Ле-Циона.
Команды сыграли вничью 2:2.
Незадолго до этого Шкурин приостановил контракт с ФК ЦСКА.
Отметим, что после выборов в Беларуси футболист выступил против насилия. Он отказался приезжать в национальную сборную при режиме Лукашенко.