Илья Шкурин забил гол в дебютной игре за «Маккаби» Петах-Тиква 13.09.2022, 16:09

Илья Шкурин

До этого белорусский футболист приостановил контракт с российским клубом.

Белорусский нападающий Илья Шкурин забил в первом матче за «Маккаби» Петах-Тиква, сообщает tribuna.com.

Шкурин отметился на 20-й минуте встречи против «Хапоэля» из Ришон-Ле-Циона.

Команды сыграли вничью 2:2.

Незадолго до этого Шкурин приостановил контракт с ФК ЦСКА.

Отметим, что после выборов в Беларуси футболист выступил против насилия. Он отказался приезжать в национальную сборную при режиме Лукашенко.

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