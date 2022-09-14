Утро в Кремле началось тревожно7
- Борислав Береза
- 14.09.2022, 9:59
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Тысячи семей россиян стали обладателями белых «Лад».
Утро в Кремле началось тревожно. Путин сам сидел в пустом кабинете и смотрел за передвижением мухи по карте на стене. Муха так же следила за Путиным. Равные противники не спускали глаз друг с друга. В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянул Песков.
- Можно, Владимир Владимирович?
- Ты уже зашел. Зачем спрашиваешь?
- Я к вам, и вот по какому делу, - начал Песков в привычной ему манере, - Там Пашинян звонит.
- Не бери трубку. Нет меня. Сплю. Болею. Умер. Не бери. Я знаю, что он попросит. Не бери трубку.
- Умер - это вариант! Но это надо было делать раньше. И я не брал, Владимир Владимирович, но он с чужого номера меня набрал и я взял трубку. Так вот он просит, чтобы ОДКБ помогло ему в войне против Азербайджана.
- ОДКБ пусть поможет.
- Но ОДКБ, Владимир Владимирович - это мы.
- Мы не можем. А ОДКБ пусть поможет. Киргизия, например, или Беларусь. А мы не можем.
- Нам нечем помочь, Владимир Владимирович?
- И это тоже, Дима. Просто после того, что происходит на Харьковщине мы еще от азербайджанцев только не выгребали в этом году. А с ними турки. Так что нет меня. Пусть Лукашенко этим занимается. Он тоже в ОДКБ.
- Лукашенко не может. У него понос уже 5 сутки и он из туалета не выходит и трубку не берет.
- Съел что-то?
- Нет, Владимир Владимирович, это у него на почве новостей из Украины. Как бы на говно весь не изошел.
- Говно на говно изойти не может.
- В случае с Лукашенко может.
В этот момент муха переместилась со стены на усы Пескова. Тот смахнул ее с усов и продолжил.
- А еще есть вопрос с Медведевым.
- Опять запил?
- Почему опять? Он не просыхает, Владимир Владимирович. Но вопрос крайне серьезный.
- А что случилось?
- Случилась презентация нового iPhone и у Медведева началось сезонное обострение хотения нового телефона. Он теперь предлагает Украине сдаться, чтобы iPhon вернулся в Россию.
- А как это связано? Где тут логика? Он не хочет перестать пить?
- Не знаю, Владимир Владимирович. Логики тут нет. Но он не пробовал не пить. Может и хочет, но не может. С 24 февраля не просыхает.
В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянула голова Герасимова. Выражение на лице начальника Генштаба РФ было одновременно придурковатым и растерянным.
- Звали, Владимир Владимирович, - спросил он.
- КонечнА, - сказал Путин и прищурив глаза поинтересовался, - а скажи мне, пожалуйста, мил человек, что же произошло с нашей группировкой войск на Харьковщине? Ты же меня убеждал, что мы укропов все время перемалываем. Но мне кажется, что в итоге они нас перемололи. Что с нашими войсками там?
- Они перемистились.
- Это ты меня так стебешь на тему «она утонула»?
- Нет, они реально переместились. Часть в плен, часть переместились в полиэтиленовые мешки, а часть пока бежит и перемещается дальше, поэтому не понятно куда именно и где остановятся. Но у нас все под контролем и все проходит в рамках плана операции.
- Уверен? - спросил Путин, отметив, что муха села теперь на Герасимова.
- Чтобы да, так нет, - бодро отрапортовал начштаба.
- Это что все значит?
- Это значит, что все!, - продолжил в том же духе Герасимов.
Путин перевел взгляд на Пескова:
- А что мы людям говорим по этой ситуации?
- Мы говорим, что против нас воюет сборная из ЧВК и НАТО.
- Но в такое поверят лишь идиоты!
- Владимир Владимирович, у нас других нет. Мы старались. Вот, даже Шурик Коц написал статью об этом.
- Коц поц, но пусть продолжает. А как мы объясняем что к укропам попала наша техника?
- А это не наша. Такие танки, САУ и БМП можно в любом военторге найти.
- Красиво. И верят?
- А что им еще остается? Они же у нас тупенькие.
В этот момент раздался стук в дверь и вошел Лавров. Муха взлетела с Герасимова и подлетела к Лаврову, сделала над ним пару кругов и вернулась на Герасимова.
- Брезгует им, - подумал Путин и вслух спросил,- Хорошие новости есть?
- Есть!, - махнул головой Лавров
- Какие?
- Ну, во-первых, хорошо, что я не виноват в том, что происходит на Харьковщине. А во-вторых, мы подписали договор с Папуа-Новой Гвинеей и они готовы вкладывать в нас серьезные инвестиции. На этой неделе зайдут первые деньги.
- Папуа-Новая Гвинея и инвестиции... Не ожидал. И какая сумма?
- 9 долларов. И на следующей еще два доллара зайдут.
Путин внимательно посмотрел на Лаврова и понял почему муха им побрезговала.
- Это инвестиции? Ты издеваешься?
- Но это точно больше, чем ноль. Хоть что-то, Владимир Владимирович. Это уже хоть что-то. А еще талибы нам сообщили, что вышел первый караван с чудо-травами, которые они нам отгружают в обмен на нефть и газ.
- Чудо-травы? Чай, что ли?
- Нет, не чай. Но Машка Захарова, когда узнала что за травы, то очень обрадовалась. Она, хоть и наша пресс-алкаше, но на настойке боярышника долго не может. А талибы обещали, что чудо-травы будут хорошего качества.
В этот момент, муха села на руку Путина. Ботексный посмотрел на муху, потом перевел взгляд на трех стоящих перед ним халдеев.
- Я слышал, что если муха садится на вас, то она считает вас говном. Как думаете, это правда?
В кабинете повисла тяжелая тишина. И только муха сидя на руке Путина знала, что это правда и думала о том, что пора валить из этого места. Потому что количество дерьма там было слишком большим даже для нее. А где-то за окном тысячи семей россиян получали извещения о том, что теперь они могут стать счастливыми обладателями белых Лад, на которые даже мухи отказывались садиться.
Борислав Береза, «Фейсбук»