Утро в Кремле началось тревожно 7 Борислав Береза

14.09.2022, 9:59

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Тысячи семей россиян стали обладателями белых «Лад».

Утро в Кремле началось тревожно. Путин сам сидел в пустом кабинете и смотрел за передвижением мухи по карте на стене. Муха так же следила за Путиным. Равные противники не спускали глаз друг с друга. В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянул Песков.

- Можно, Владимир Владимирович?

- Ты уже зашел. Зачем спрашиваешь?

- Я к вам, и вот по какому делу, - начал Песков в привычной ему манере, - Там Пашинян звонит.

- Не бери трубку. Нет меня. Сплю. Болею. Умер. Не бери. Я знаю, что он попросит. Не бери трубку.

- Умер - это вариант! Но это надо было делать раньше. И я не брал, Владимир Владимирович, но он с чужого номера меня набрал и я взял трубку. Так вот он просит, чтобы ОДКБ помогло ему в войне против Азербайджана.

- ОДКБ пусть поможет.

- Но ОДКБ, Владимир Владимирович - это мы.

- Мы не можем. А ОДКБ пусть поможет. Киргизия, например, или Беларусь. А мы не можем.

- Нам нечем помочь, Владимир Владимирович?

- И это тоже, Дима. Просто после того, что происходит на Харьковщине мы еще от азербайджанцев только не выгребали в этом году. А с ними турки. Так что нет меня. Пусть Лукашенко этим занимается. Он тоже в ОДКБ.

- Лукашенко не может. У него понос уже 5 сутки и он из туалета не выходит и трубку не берет.

- Съел что-то?

- Нет, Владимир Владимирович, это у него на почве новостей из Украины. Как бы на говно весь не изошел.

- Говно на говно изойти не может.

- В случае с Лукашенко может.

В этот момент муха переместилась со стены на усы Пескова. Тот смахнул ее с усов и продолжил.

- А еще есть вопрос с Медведевым.

- Опять запил?

- Почему опять? Он не просыхает, Владимир Владимирович. Но вопрос крайне серьезный.

- А что случилось?

- Случилась презентация нового iPhone и у Медведева началось сезонное обострение хотения нового телефона. Он теперь предлагает Украине сдаться, чтобы iPhon вернулся в Россию.

- А как это связано? Где тут логика? Он не хочет перестать пить?

- Не знаю, Владимир Владимирович. Логики тут нет. Но он не пробовал не пить. Может и хочет, но не может. С 24 февраля не просыхает.

В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянула голова Герасимова. Выражение на лице начальника Генштаба РФ было одновременно придурковатым и растерянным.

- Звали, Владимир Владимирович, - спросил он.

- КонечнА, - сказал Путин и прищурив глаза поинтересовался, - а скажи мне, пожалуйста, мил человек, что же произошло с нашей группировкой войск на Харьковщине? Ты же меня убеждал, что мы укропов все время перемалываем. Но мне кажется, что в итоге они нас перемололи. Что с нашими войсками там?

- Они перемистились.

- Это ты меня так стебешь на тему «она утонула»?

- Нет, они реально переместились. Часть в плен, часть переместились в полиэтиленовые мешки, а часть пока бежит и перемещается дальше, поэтому не понятно куда именно и где остановятся. Но у нас все под контролем и все проходит в рамках плана операции.

- Уверен? - спросил Путин, отметив, что муха села теперь на Герасимова.

- Чтобы да, так нет, - бодро отрапортовал начштаба.

- Это что все значит?

- Это значит, что все!, - продолжил в том же духе Герасимов.

Путин перевел взгляд на Пескова:

- А что мы людям говорим по этой ситуации?

- Мы говорим, что против нас воюет сборная из ЧВК и НАТО.

- Но в такое поверят лишь идиоты!

- Владимир Владимирович, у нас других нет. Мы старались. Вот, даже Шурик Коц написал статью об этом.

- Коц поц, но пусть продолжает. А как мы объясняем что к укропам попала наша техника?

- А это не наша. Такие танки, САУ и БМП можно в любом военторге найти.

- Красиво. И верят?

- А что им еще остается? Они же у нас тупенькие.

В этот момент раздался стук в дверь и вошел Лавров. Муха взлетела с Герасимова и подлетела к Лаврову, сделала над ним пару кругов и вернулась на Герасимова.

- Брезгует им, - подумал Путин и вслух спросил,- Хорошие новости есть?

- Есть!, - махнул головой Лавров

- Какие?

- Ну, во-первых, хорошо, что я не виноват в том, что происходит на Харьковщине. А во-вторых, мы подписали договор с Папуа-Новой Гвинеей и они готовы вкладывать в нас серьезные инвестиции. На этой неделе зайдут первые деньги.

- Папуа-Новая Гвинея и инвестиции... Не ожидал. И какая сумма?

- 9 долларов. И на следующей еще два доллара зайдут.

Путин внимательно посмотрел на Лаврова и понял почему муха им побрезговала.

- Это инвестиции? Ты издеваешься?

- Но это точно больше, чем ноль. Хоть что-то, Владимир Владимирович. Это уже хоть что-то. А еще талибы нам сообщили, что вышел первый караван с чудо-травами, которые они нам отгружают в обмен на нефть и газ.

- Чудо-травы? Чай, что ли?

- Нет, не чай. Но Машка Захарова, когда узнала что за травы, то очень обрадовалась. Она, хоть и наша пресс-алкаше, но на настойке боярышника долго не может. А талибы обещали, что чудо-травы будут хорошего качества.

В этот момент, муха села на руку Путина. Ботексный посмотрел на муху, потом перевел взгляд на трех стоящих перед ним халдеев.

- Я слышал, что если муха садится на вас, то она считает вас говном. Как думаете, это правда?

В кабинете повисла тяжелая тишина. И только муха сидя на руке Путина знала, что это правда и думала о том, что пора валить из этого места. Потому что количество дерьма там было слишком большим даже для нее. А где-то за окном тысячи семей россиян получали извещения о том, что теперь они могут стать счастливыми обладателями белых Лад, на которые даже мухи отказывались садиться.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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