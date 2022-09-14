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Генерал Бен Ходжес призвал готовиться к распаду России

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  • 14.09.2022, 18:44
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Генерал Бен Ходжес призвал готовиться к распаду России
Бен Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе рассказал, что приведет к распаду страны.

Чтобы уменьшить геополитические последствия этого глобального процесса.

Миру необходимо начинать готовиться к распаду России, чтобы в перспективе уменьшить геополитические последствия этого глобального процесса.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, сообщает The Telegraph.

По его словам, руководство РФ переживает кризис доверия, а проявленные во время войны с Украиной слабости, скорее всего, приведут к началу краха. Развал страны, которая охватывает более 120 этнических групп, может быть постепенным, но может превратиться и в неконтролированный процесс.

«Если мы не подготовимся к такой возможности, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в мировой геополитике», — отметил Ходжес.

Что приведет к распаду России

К распаду России могут привести несколько факторов. Во-первых, это падение внутреннего доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности Кремля. Ходжес подчеркнул, что если чеченцы, например, решат развязать еще одну войну за независимость, Путин не найдет военных ресурсов для борьбы с ними. Отсутствие реакции со стороны руководства повлечет за собой ряд подобных восстаний по стране.

Кроме того, возникнет экономическая проблема. Из-за потери энергетических рынков, ранее компенсировавших отсутствие современной промышленности в РФ, страна не сможет поддерживать население в 144 млн человек.

Россия также делала ставку на экспорт оружия, но ни одна страна сейчас не заинтересована в покупке такого оружия: «даже в России колодец стоицизма имеет свои пределы».

Третий фактор – малонаселенность России относительно территорий, которыми располагает страна.

«В совокупности эти дилеммы составляют очень серьезный вызов Западу. Если вы сделаете это неправильно, мы можем столкнуться с крахом. Наша неспособность подготовиться к последнему распаду России около 30 лет назад и, как следствие внутренним проблемам в РФ, вероятно, привели к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неготовыми во второй раз», — подчеркнул генерал.

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