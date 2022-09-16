Путина и Лукашенко унизили в Самарканде

Путина и Лукашенко унизили в Самарканде6
- 16.09.2022, 8:22
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Диктаторов игнорировали на неформальных беседах саммита.
В четверг, 15 сентября, главы государств, участвующие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, провели неформальную беседу.
Об этом сообщает издание TRT.
На опубликованном снимке, зафиксировавшем эту встречу за столами с напитками и едой, нетрудно заметить, что в центре внимания находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Достаточно раскованно ведет себя рядом с турецким лидером президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Между тем, Путин и его коллега из государства-сателлита Александр Лукашенко с восторженным выражением на лицах слушают рассказ турецкого президента.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которому также пришлось сидеть рядом с президентом РФ, несколько отстранился от хозяина Кремля.
Еще более красноречивым оказалось видео с прогулки участников саммита недавно построенной частью города Самарканд, где проходит саммит, известной как «Вечный город».
Камеры зафиксировали попытку Лукашенко завязать разговор с лидером Таджикистана, но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил его болтовню. Лукашенко пришлось плестись позади лидеров центральноазиатских государств, сопровождая Путина, которого тоже обделили вниманием.