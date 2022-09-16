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«Полоцк-Стекловолокно» продают с аукциона с 80% скидкой

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  • 16.09.2022, 12:15
  • 2,560
«Полоцк-Стекловолокно» продают с аукциона с 80% скидкой

Общая площадь объекта – более 12 тысяч квадратных метров.

Полоцкий центр «поддержки предпринимательства» проводит повторный аукцион по продаже объектов недвижимого имущества ОАО «Полоцк-Стекловолокно», расположенных на улице Успенской, 3. Первоначальная стоимость снижена на 80%, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Аукцион состоится 27 сентября. На аукцион выставляется бывший основной производственный корпус предприятия. Общая площадь объекта – 12210.6 кв. м. Начальная цена предмета аукциона – 625 013 BYN.

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