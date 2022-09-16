«Энергетик-БГУ» стал лидером чемпионата Беларуси по футболу 16.09.2022, 23:10

Результаты первых матчей 22-го тура.

В пятницу стартовал 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Минское «Динамо» разгромило «Гомель» — 3:0.

БАТЭ упустил победу в гостевом матче с «Витебском» — 1:1.

«Энергетик-БГУ» обыграл в гостях «Шахтер» (1:0) и стал лидером чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

У минской команды 44 очка, у солигорцев и минских динамовцев — по 43, у БАТЭ 41 очко (борисовчане сыграли на матч больше).

Другие матчи 22-го тура пройдут в субботу и воскресенье.

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