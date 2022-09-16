Российские самолеты могут не пустить в воздушное пространство других стран 16.09.2022, 23:54

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ICAO считает, что у РФ проблемы с безопасностью полетов.

На основании информации от Международной организации гражданской авиации (ICAO) другие страны могут запретить российским самолетам летать над своей территорией, пишет 15 сентября российское издание The Insider.

О том, что ICAO присвоила России «красный флаг» – предупреждающий знак на странице аудита безопасности полетов, первым сообщил профильный сайт «Авиация России» 15 сентября.

При этом ICAO понизила до 77,4% свою оценку эффективности реализации стандартов в категории «летная годность» в России.

Таким образом, Россия вошла в число стран, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов. Помимо РФ, красный флажок на данный момент имеет только Бутан.

ICAO в закрытом бюллетене указала на проблемы с безопасностью полетов в России из-за двойной регистрации самолетов (зарегистрированные на Бермудах воздушные суда, находящиеся в лизинге, РФ после введения санкций перевела под свою юрисдикцию. – Прим.).

Организация призвала устранить нарушение до 14 сентября, пообещав в противном случае сделать информацию о «существенных опасениях в области безопасности» общедоступной, что и произошло сейчас.

Два анонимных авиаэксперта пояснили The Insider, что на основании выводов ICAO другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать свое воздушное пространство.

Один из них высказал мнение, что «красный флажок» связан не только с двойной регистрацией, и с другими проблемами с безопасностью, которые накопились в российской авиации.

Свою роль сыграл и отказ работать в РФ почти всех западных разработчиков самолетов, прежде всего – Boeing и Airbus, после которого 80% самолетов в РФ, по оценке эксперта, остались без присмотра с точки зрения безопасности.

Второй собеседник издания подчеркнул, что сама ICAO не может что-либо разрешать или запрещать, но на основании ее рекомендаций это могут делать отдельные государства. Поскольку, по нормам ICAO, за катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве той или иной страны, несут ответственность власти этой страны.

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