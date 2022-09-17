В Бресте произошло пять аварий в одном месте 1 17.09.2022, 20:30

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И это всего за полчаса.

В Бресте на Кобринском мосту вчера за полчаса произошло пять аварий. Все случилось на фоне «нестабильных погодных условий». Участники двух ДТП разобрались по европротоколу, пишет «Онлайнер».

Первая авария произошла около 18 часов — водитель Mazda не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась со Skoda, сообщает ГАИ Брестской области.

Следующее ДТП случилось около 18:15. Такси Volkswagen столкнулось с Lexus, тут тоже сообщают о небезопасной дистанции.

Буквально через 5 минут еще один Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Ford. Тот от удара въехал в стоящую впереди Toyota.

В этих ДТП люди не пострадали, машины получили повреждения.

Госавтоинспекция напоминает: в нестабильных погодных и дорожных условиях всем участникам движения следует внимательнее относиться к безопасности на дороге.

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