Яровая освобождена: ВСУ берут Лиман в окружение 2 18.09.2022, 10:12

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Украинские войска охватывают город с северо-запада.

ВСУ активно продвигаются в направлении Лимана. Освобожден поселок городского типа Яровая.

Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Зачистка в смт. Яровая (между Святогорском и Дробышевым) завершена. Поселок полностью контролируется ВСУ! ВСУ идут дальше!», - сообщил журналист.

Освобождение Яровой - это часть большого контрнаступления ВСУ на юге Харьковской области.

Изюмская группировка россиян была разбита и в панике бежала. Теперь украинские войска работают над освобождением Лимана - ключевого для российской обороны города.

17 сентября подтвердилось освобождение Дибровы и Щурово, что менее чем в 10 км от данного населенного пункта. Яровая находится от него на северо-западе.

Эксперты отмечают, что Лиману угрожает окружение. Освобождение данного города откроет для ВСУ дорогу на Лисичанск и Северодонецк.

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