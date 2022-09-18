Яровая освобождена: ВСУ берут Лиман в окружение

Яровая освобождена: ВСУ берут Лиман в окружение2
- 18.09.2022, 10:12
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Украинские войска охватывают город с северо-запада.
ВСУ активно продвигаются в направлении Лимана. Освобожден поселок городского типа Яровая.
Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Богдан Мирошников.
«Зачистка в смт. Яровая (между Святогорском и Дробышевым) завершена. Поселок полностью контролируется ВСУ! ВСУ идут дальше!», - сообщил журналист.
Освобождение Яровой - это часть большого контрнаступления ВСУ на юге Харьковской области.
Изюмская группировка россиян была разбита и в панике бежала. Теперь украинские войска работают над освобождением Лимана - ключевого для российской обороны города.
17 сентября подтвердилось освобождение Дибровы и Щурово, что менее чем в 10 км от данного населенного пункта. Яровая находится от него на северо-западе.
Эксперты отмечают, что Лиману угрожает окружение. Освобождение данного города откроет для ВСУ дорогу на Лисичанск и Северодонецк.