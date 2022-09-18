«Удачная покупка в Польше приносила прибыль в размере трех долларов на один вложенный» 1 18.09.2022, 11:21

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Чем жила белорусско-польская граница в начале 1990-ых.

Девяностые… Челночное движение по всей стране приобретает массовый характер. Назревающий кризис оставил сотни тысяч людей без работы, которые начали скупать в магазинах и вывозить за границу то, что еще можно было купить.

В эту эпоху – эпоху спортивных костюмов «Adidas» и малиновых пиджаков, цепей из золота и жевательных резинок «Турбо» – появилась новая профессия. На первые роли вышли коммерсанты, или челноки, рассказывает pogranec.by.

Помимо денежных доходов и показной роскоши, символом того периода стал звук наматываемого скотча и клетчатая сумка коммерсанта – баул.

В то время стать челноком мог кто угодно, у кого имелась денежная заначка для старта и понимание, где и что купить и потом продать. За товаром граждане ездили в Турцию, Китай и даже в Италию.

Одним из истоков челночного движения была Польша. Минимум, который конечно никто не возил, состоял из блока сигарет и двух бутылок спиртного. Переехав границу, за него выручали 10-15$, многие еще сливали горючее из бензобака.

В обратном же порядке шли джинсы, бытовая техника, и иные товары, на которые был спрос в стране. Удачная покупка приносила прибыль в размере трех долларов на один вложенный.

Помимо самостоятельного пересечения границы на своем автомобиле, в Польшу можно было также выехать на автобусе. Данные поездки организовывали и гродненские турфирмы, которые привозили челноков в Гродно на поезде, а в дальнейшем те пересекали границу на автобусе, который вез людей на рынок у белостоцкого или варшавского стадиона.

Каждая поездка сопровождалась рисками: грабежами на трассах, неприятностями на таможне, где перевозимый груз мог не попадать под раздел «стандартных» товаров.

Обираемые коммерсанты мужественно терпели – пожаловаться было некому да и незачем. Надежда была только на самого себя и смекалку.

Взаимовыгодному существованию положили конец власти Польши, по распоряжению которых начали ужесточать пропускной режим на границе.

Данные меры резко сократили присутствие челноков на польских рынках. Это привело к тому, что в 1998 году представители польского бизнеса и местные власти потребовали от правительства снять ограничения на въезд в страну гражданам Беларуси и РФ.

Как в дальнейшем писали польские СМИ, необдуманное решение правительства вызвало снижение спроса на продукцию, из-за чего 200 тысяч поляков остались без работы. Экономике страны был нанесен огромный ущерб.

Сейчас надо отдать должное тем людям, которые тогда взяли в свои руки клетчатые баулы. Они привозили в страну те товары, потребность в которых не могло покрыть государство.

В наши дни, в условиях кризиса экономики, все возвращается к тем временам.

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