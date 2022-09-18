Украинские астрономы об НЛО над Киевом: они быстрее баллистической ракеты 3 18.09.2022, 13:09

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Исследователи разделили наблюдаемые объекты на две категории.

Сотрудники Главной астрономической обсерватории Украины, расположенной в Киеве, опубликовали отчет о неопознанных небесных явлениях над Украиной.

Используя специально откалиброванные камеры на двух метеостанциях в Киеве и селе Винаровка в 120 км от столицы, украинские астрономы наблюдали десятки движущихся объектов, которые «нельзя определить как природные явления».

Исследователи разделили свои наблюдения НЛО на две категории – это «космические» и «фантомные» объекты. Космические – это световые объекты, ярче неба, им дают имена птиц – «стриж», «сокол», «орел». «Фантомные» – темные, «полностью черные» объекты шириной 3-12 метров. Они могут двигаться со скоростью до 53 000 км/ч. Для сравнения межконтинентальная баллистическая ракета может развивать скорость до 24 000 км/ч.

Украинские ученые сосредоточились на исследовании методов и расчетов, использованных для обнаружения объектов. Вероятно, некоторые НЛО, описанные в отчете, могут быть связаны с иностранными военными технологиями. Согласно отчету Управления директора национальной разведки США (ODNI) за 2021 год, по крайней мере, некоторые НЛО могут быть технологиями, развернутыми Китаем или Россией.

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