Найдено самое старое сердце в мире 18.09.2022, 16:46

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Ему 380 миллионов лет.

Ученые из Университета Кертина обнаружили прекрасно сохранившееся сердце вместе с окаменелыми желудком, кишечником и печенью у древней рыбы. Ей 380 млн лет и это рекорд. Находка поможет в изучении эволюции челюстных позвоночных. Ученые отметили, что мягкие ткани древних видов редко сохраняются, пишет «Хайтек».

Исследование показало, что положение органов в теле артродиров — вымершего класса панцирных рыб, которые обитали в девонский период с 419,2 млн до 358,9 млн лет назад, — похоже на анатомию современной акулы. Также оказалось, что примитивные челюстные рыбы не так уж отличаются от нас. Во всяком случае, строение их органов.

«Впервые мы наблюдаем все органы вместе у примитивной челюстной рыбы. Удивительно, что они не так уж сильно отличаются от нас», — отметил профессор Кейт Тринаджстик из Школы молекулярных и биологических наук Кертина и Музея Западной Австралии.

Сохранившийся желудок ископаемой рыбы под микроскопом.

Палеонтологи обнаружили окаменелость во время экспедиции 2008 года в формации Гоугоу. Напомним, она относится к верхнедевонскому периоду и находится в округе Кимберли. Известна хорошо сохранившимися окаменелостями животных, населявших древние рифы. Породы этой формации представляют собой черные и серые сланцы и алевролиты с линзами и конкрециями известняка.

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