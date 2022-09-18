В Минске на скользкой дороге автомобиль развернуло на 180 градусов 18.09.2022, 19:21

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«Кошмар любого водителя» попал на видео.

Даже несильный дождь иногда может создать проблему. Так произошло вчера вечером на проспекте Дзержинского: автомобиль развернуло на 180 градусов, когда водитель этого совершенно не ожидал.

Все произошло возле статуи зубра в Малиновке. «Улица была мокрая, и машина сзади пыталась сделать маневр между мной и машиной впереди. Хотела сделать опережение, но из-за скользкой дороги не получилось, — рассказал очевидец. — Повезло, что я быстро реагировал и не было столкновения со мной».

По его словам, похоже, что никто не пострадал, на место происшествия вызывали ГАИ.

Как сообщила корреспонденту onlíner.by старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко, вчера в 23:30 девушка 1995 года рождения на автомобиле Subaru двигалась по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Космонавтов. По предварительной информации, она не справилась с управлением, не выбрала безопасную скорость с учетом погодных и дорожных условий. В результате повреждены оказались ограждение и бордюрный камень. Ни водитель, ни двое пассажиров, которые находились в машине, не пострадали.

В Госавтоинспекции добавили, что в отношении водителя составлен административный протокол.

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