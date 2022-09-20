Российские подводные лодки ретировались из Крыма 7 20.09.2022, 10:15

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Разведка Британии назвала причину.

Российский черноморский флот, под предлогом «защиты» которого Россия в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, оказался под угрозой разгрома вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в ежедневной аналитической сводке заявили в Министерстве обороны Британии.

Британская разведка констатирует, что командование Черноморского флота России «почти наверняка» передислоцировало свои подводные лодки класса KILO из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, на юге России.

«Это весьма вероятно из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с возросшим потенциалом украинских дальнобойных ударов. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации», – отмечают в британском оборонном ведомстве.

Именно тезис о необходимости «гарантии базирования Черноморского флота в Крыму» в 2014 году стал одним из оправданий российского вторжения в Украину и оккупации украинского полуострова.

«Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины», – считают в Британии.

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