Эрдоган: Захваченные РФ земли будут возвращены Украине 20.09.2022, 11:20

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Президент Турции озвучил свои условия завершения войны.

Возвращение захваченных Россией территорий Украине станет важным шагом для переговоров о завершении войны между странами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью каналу PBS.

«Когда мы говорим о взаимном соглашении, мы имеем в виду именно это (Россия вернет захваченные территории Украине, - ред.). Если в Украине будет установлен мир, то, конечно, возвращение земель, которые были захвачены, станет действительно важным. Это то, что ожидается. Это то, чего мы хотим. Господин Путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги. Земли, которые были захвачены, будут возвращены Украине», - заявил он.

Турецкий лидер добавил, что с 2014 года просит Путина вернуть Украине Крым.

«Мы просили его вернуть Крым его законным владельцам. Это одновременно и наши потомки, люди, которые там живут. Если бы вы пошли на этот шаг, если бы вы могли оставить нас, вы бы освободили и крымских татар, и Украину. Это то, о чем мы всегда говорили», - рассказал Эрдоган, добавив, что с тех пор Россия не сделала ни одного шага вперед.

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