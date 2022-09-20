«Казаки» из «ЛНР» обстреляли «коллег» и остановили наступление войск РФ на Славянск 1 20.09.2022, 12:16

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иллюстрационное фото

Своим же огнем боевики уничтожили пять единиц бронированной техники.

В Луганской области боевики «ЛНР» из-за плохой организации управления войсками устроили перестрелку друг с другом. Погиб 21 боевик, еще 63 получили ранения. Уничтожены 5 единиц бронированной техники. В результате инцидента террористы остановили наступление войск России на Славянск.

Как сообщает «АрмияИнформ», российские оккупанты сталкиваются с серьезными кадровыми проблемами. У вояк низкий уровень дисциплины и боевого духа. Они практически неуправляемы.

В частности , 16 сентября на Луганщине, в районе Новодружеска, Шипиловки и Золотаревки, подразделения 208-го так называемого «казачьего» мотострелецкого полка «ЛНР» из-за проблем со связью и нервами случайно обстреляли других боевиков – террористов 4-й отдельной мотострелецкой бригады.

Так называемая 4-я бригада не осталась в стороне и открыла ответный огонь.

В итоге погиб 21 боевик, 63 получили ранения. Уничтожено 5 единиц бронированной техники.

Примечательно, что данный инцидент привел к полной остановке наступления войск России в направлении Славянска.

Командование врага отстранило командиров 208-го полка и 4-й бригады. Ситуация обернулась дезертирством в этих военных частях, проблемами с подчинением, попытками самосуда и суицида.

Подчеркивается, что число подобных перестрелок может возрасти, поскольку оккупанты набирают в свои ряды заключенных и криминалитет. Мораль таких лиц вызывает сомнения.

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