«Казаки» из «ЛНР» обстреляли «коллег» и остановили наступление войск РФ на Славянск

«Казаки» из «ЛНР» обстреляли «коллег» и остановили наступление войск РФ на Славянск1
- 20.09.2022, 12:16
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Своим же огнем боевики уничтожили пять единиц бронированной техники.
В Луганской области боевики «ЛНР» из-за плохой организации управления войсками устроили перестрелку друг с другом. Погиб 21 боевик, еще 63 получили ранения. Уничтожены 5 единиц бронированной техники. В результате инцидента террористы остановили наступление войск России на Славянск.
Как сообщает «АрмияИнформ», российские оккупанты сталкиваются с серьезными кадровыми проблемами. У вояк низкий уровень дисциплины и боевого духа. Они практически неуправляемы.
В частности , 16 сентября на Луганщине, в районе Новодружеска, Шипиловки и Золотаревки, подразделения 208-го так называемого «казачьего» мотострелецкого полка «ЛНР» из-за проблем со связью и нервами случайно обстреляли других боевиков – террористов 4-й отдельной мотострелецкой бригады.
Так называемая 4-я бригада не осталась в стороне и открыла ответный огонь.
В итоге погиб 21 боевик, 63 получили ранения. Уничтожено 5 единиц бронированной техники.
Примечательно, что данный инцидент привел к полной остановке наступления войск России в направлении Славянска.
Командование врага отстранило командиров 208-го полка и 4-й бригады. Ситуация обернулась дезертирством в этих военных частях, проблемами с подчинением, попытками самосуда и суицида.
Подчеркивается, что число подобных перестрелок может возрасти, поскольку оккупанты набирают в свои ряды заключенных и криминалитет. Мораль таких лиц вызывает сомнения.