Залужный о мобилизации в РФ: Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю 21.09.2022, 20:06

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Валерий Залужный

Победа будет за Украиной.

Никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора Росссии не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook 21 сентября.

«ВСУ восемь лет и семь месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага», – написал он.

По словам Залужного, объявление мобилизации в России является тому подтверждением.

«Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизации. Держим строй! Победа будет за нами!» – заявил главком ВСУ.

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