закрыть
21 сентября 2022, среда, 20:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Залужный о мобилизации в РФ: Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю

  • 21.09.2022, 20:06
  • 1,060
Залужный о мобилизации в РФ: Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю
Валерий Залужный

Победа будет за Украиной.

Никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора Росссии не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook 21 сентября.

«ВСУ восемь лет и семь месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага», – написал он.

По словам Залужного, объявление мобилизации в России является тому подтверждением.

«Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизации. Держим строй! Победа будет за нами!» – заявил главком ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип