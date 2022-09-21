Мобилизованным россиянам грозит увольнение без сохранения рабочего места 16 21.09.2022, 21:47

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россияне, которые будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации, могут лишиться своих рабочих мест. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ответ на вопрос журналиста Алексея Венедиктова.

Он поинтересовался, могут ли работодатели расторгнуть трудовой договор по независящим от них причинам, если сотрудника призвали на воинскую службу по мобилизации.

«Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 указа президента, граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту», — ответили в Минобороны.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал, что при частичной мобилизации действует тот же порядок, как при призыве работника на воинскую службу. «Согласно Трудовому кодексу, при мобилизации сотрудника работодатель обязан его полностью рассчитать, то есть выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место», — уточнил эксперт.

Что касается последнего пункта, Роструд ранее отмечал, что такой обязанности у работодателя нет. В статье 6 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» говорится о сохранении рабочего места и среднего заработка на время мероприятий, проводимых непосредственно перед поступлением на военную службу по контракту, а не на период самой службы.

В прокуратуре также отмечали, что Трудовой кодекс не предусматривает сохранение рабочего места на время службы в армии. Работодатель обязан лишь выплатить сотруднику выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

При этом увольнение в связи с призывом регулируется специальной статьей (п. 1 ч.1 ст. 83 ТК РФ). В комментарии к ней указывается, что если до призыва человек работал в государственных учреждениях, то после увольнения со службы он имеет право в течение 3-х месяцев поступить на работу в те же организации на должность не ниже занимаемой ранее. Такой пункт содержится в федеральном законе «О статусе военнослужащих» (п. 5 ст. 23).

Руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова не исключила, что на время прохождения военной службы на ставшую вакантной позицию могут взять работника по срочному договору.

В Трудовом кодексе нет специальных норм о действиях работодателей в случае объявления мобилизации, полной или частичной, добавляет руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова. Таким образом, гарантий, что мобилизованный гражданин стопроцентно сохранит за собой рабочее место, нет.

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