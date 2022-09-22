Ученые нашли «сердце Млечного пути» 22.09.2022, 11:23

Это круглая протогалактика.

Исследователи сообщили, что популяция из миллионов звезд вблизи центра Млечного Пути представляет собой основу, из которой выросла наша Галактика. Древнее сердце Млечного Пути — это круглая протогалактика, охватывающая почти 18 тыс. световых лет и обладающая массой, примерно в 100 млн раз превышающей массу Солнца, пишет «Хайтек».

Для своего исследования ученые использовали данные, собранные космической обсерваторией Gaia. Астрофизики исследовали около 2 млн звезд в широкой области вокруг центра галактики, которая находится в созвездии Стрельца, в поисках тех, а еоторых соотношение металлов и водорода не превышает 3% от солнечного.

Затем исследователи изучили, как эти звезды движутся в пространстве. Выбрав только те, которые не улетают в обширный ореол бедных металлами звезд, составляющих диск Млечного Пути, они составили подборку из 18 тыс. древних звезд. Исследователи считают, что они составляют ядро, вокруг которого сформировалась Галактика.

Исходное ядро содержит самые старые звезды Млечного Пути, возраст которых, по оценке исследователей, превышает 12,5 млрд лет. Протогалактика образовалась, когда несколько больших сгустков звезд и газа сгустились давным-давно, до того, как возник первый диск Млечного Пути — так называемый толстый диск.

Протогалактика компактна, а это значит, что с момента ее образования ее мало что беспокоило. Меньшие галактики врезались в Млечный Путь, увеличивая его массу, но ученые считают, что более поздние слияния не достигали ядра, сохранив его в первозданной форме.

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