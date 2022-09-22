В Полоцком районе рыбак выловил длинный меч времен ВКЛ 22.09.2022, 19:05

Меч XV-XVI вв. белорус выловил в Западной Двине.

Пожарный Полоцкого отдела МЧС Александр Бриль в августе 2022 года поехал на рыбалку, а «выловил» меч времен ВКЛ. Находку презентовали в Музее белорусского книгопечатания, сообщает пресс-служба МЧС.

Мужчина ловил рыбу на Западной Двине. На глубине около 3 метров в районе Заполотья и деревни Чернещино Александр и обнаружил меч.

— Решил порыбачить, поискать сома на глубине, а тут такая находка. Вытащил, сразу думал, что это новодел, но затем почитал. Оказалось, что оружие времен Средневековья, — поделился Александр.

Пожарный отнес меч на работу, а затем находку передали национальному полоцкому историко-культурному музею. Теперь оружию предстоит инвентаризация, научное изучение и реставрация, а после он может стать экспонатом.

— Находка очень интересная, раньше у нас таких не было. Это своеобразная печать времени. Общая длина меча 128 см, примерно 1,6 кг. В результате исследования химического состава меча установлено, что лезвие и гарда изготовлены из закаленной высокоуглеродной стали, а навершие — из незаконченного железа. Материалом для изготовления инкрустации стала двухкомпонентная латунь без дополнительных примесей, — рассказал реставратор Александр Волков.

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