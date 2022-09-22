Александр Хара: Лукашенко — придворный шут 1 22.09.2022, 23:48

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Белорусский диктатор не понимает, насколько пошло выглядит.

Украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в интервью сайту Charter97.org рассказал о страхах Лукашенко:

— Первое и самое главное чего он боится, — это потерять свою власть. Исключительно все его реверансы о дружбе, совместном видении угроз вместе с Путиным, просьбы разместить на территории Беларуси ядерное оружие, — это все попытки показаться необходимым, отыграть этот номер. Но Лукашенко заигрался, он сделал большие ошибки, прежде всего — когда начал подавлять протесты. Тиран хочет удержаться у власти, он убивает либо сажает в тюрьмы конкурентов, душит средства массовой информации. Понятно, что это приводит к протестам, которые надо потом подавлять, усиливать силовой аппарат. Это не нравится государствам, у которых демократические ценности являются важными составляющими внутренней и внешней политики, они начинают вводить санкции и изолировать этот режим.

Его режим стал соучастником путинской агрессии, и теперь белорусское государство является таким же агрессором для Украины с точки зрения международного права, как и Российская Федерация. Соответственно, в таких условиях никакого маневра между Россией и Западом у него уже нет, он должен доказывать свою необходимость, незаменимость, преданность фюреру «русского мира». Поэтому я бы уже не обращал особо внимания на Лукашенко в этом смысле, он живет и правит исключительно по двум причинам: первое — это российские деньги, вторая — российские штыки. Больше никаких других ресурсов, ни международной поддержки, ни какой-то жизнеспособной экономики, которая позволяла бы ему держаться на плаву, у него нет. Поэтому Лукашенко является придворным шутом, не понимая, насколько это выглядит пошло. Он, конечно, думает немного по-другому. Но в историю Лукашенко войдет как сумасшедший тиран, иначе его назвать как-то сложно.

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