Названы десять самых фотогеничных заказников Беларуси 23.09.2022, 11:41

1,154

Там и зимой, и летом можно сделать необычные фотографии и насладиться красотой природы.

Далеко не всегда заказники создаются для того, чтобы спасти те или иные виды животных или растений (какими бы редкими они ни были).

Присутствие в названии слова «ландшафтный» говорит о том, что данная ООПТ предназначена для сохранения целой экосистемы, являющейся особенно ценной, причем не только с экологической, но и с эстетической точки зрения. Последнее особенно важно для фотографов, которых интересуют новые и – главное – красивые места для съемки.

В этой статье журналисты planetabelarus.by собрали самые фотогеничные заказники Беларуси. Одни уже хорошо известны, другие еще ждут тех, кто по-настоящему раскроет их красоту.

10. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК «КРИВОЕ»

Открывает наш обзор заказник, который пока отнюдь не избалован вниманием фотографов и туристов, многие даже не слышали о его существовании, а это значит, что есть шанс удивить по-настоящему уникальными снимками. Речь идет об озере Кривое, которое расположено в восточной части Ушачского района. Именно оно дало название заказнику, созданному специально для сохранения водоема, который прославился не только своей красотой, но и необычным обликом.

Озеро Кривое позволяет и зимой, и летом делать необычные фотографии.

Чтобы в полной мере оценить его, следует взобраться на расположенную рядом гору, которая не покрыта лесом. Благодаря этому с ее вершины открывается прекрасный вид на озеро Кривое и его изрезанные берега, напоминающие норвежские фьорды. Таким образом, у человека, который впервые видит данный водоем или сделанные там снимки, неизбежно возникает ощущение, что речь идет о какой-то другой стране. Именно к этому и стремятся фотографы: не только показать красоту какого-либо места, но и вызвать удивление и восхищение у зрителя.

9. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «ВЫГОНОЩАНСКОЕ»

К счастью, масштабная и не всегда продуманная мелиорация, проводившаяся в советские времена, мало затронула окрестности озера Выгонощанское. Благодаря этому здесь сохранились бескрайние низинные болота, которые соседствуют с залитыми водой лесными чащами. В Беларуси не так уж много подобных мест для съемки, так что заказник «Выгонощанское» является приятным исключением, и многие фотографы уже оценили это.

Большим преимуществом этой ООПТ является профессиональная команда сотрудников и экологическая тропа, проложенная по лесному острову среди болот. Здесь обитают многие редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, включая дупеля и большого подорлика. Однако настоящей «звездой» является очень редкая в Европе сова – бородатая неясыть. Ради того, чтобы сфотографировать ее или просто увидеть, многие готовы преодолеть тысячи километров.

8. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «СОРОЧАНСКИЕ ОЗЕРА»

Сама по себе эта череда озер, растянувшая более чем на 10 км, выглядит весьма живописно (особенно если смотреть на нее сверху). У каждого водоема есть не только собственное название, но и уникальный «характер», так что эстеты могут бесконечно спорить о том, какой из них красивее. Чем не повод постараться найти собственный ответ на этот вопрос, а заодно сделать панорамные фотографии, которые смогут передать дух этого уникального места?

Особое очарование ему придает рельеф: вокруг Сорочанских озер расположены возвышенности с крутыми склонами. Одни из них открыты всем ветрам, на других растут деревья, среди которых попадаются настоящие зеленые великаны. Подобное сочетание позволяет без конца экспериментировать, выбирая самый выгодный ракурс.

Кроме того, сюда стоит приезжать в разное время года, ведь даже ранней весной укрытые снегом водоемы выглядят по-своему прекрасными. На берегу одного из озер находится великолепная агроусадьба «Подкостелок», она может пригодиться фотографам, если те вдруг решат задержаться в заказнике на несколько дней.

7. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «ЛИПИЧАНСКАЯ ПУЩА»

Этот лесной массив, который в полной мере оправдывает свое называние, стал республиканским ландшафтным заказником в 2002 году, что явилось признанием его огромной значимости для сохранении биологического разнообразия: более 50 видов, отмеченных на данной ООПТ, находятся под защитой Красной книги Беларуси. Однако привлекательность Липичанской пущи для фотографов и просто туристов связана скорее с прекрасными пейзажами, которые еще предстоит оценить по достоинству.

Она расположена в междуречье Немана и Щары, которое издавна славится многочисленными старицами, придающими ему дополнительную живописность. В особенности это относится к месту слияния обеих рек: с высокого берега открывается просто потрясающий вид на изгиб Немана, удивление также вызывает то, что обе реки на довольно большом отрезке текут параллельно друг другу (расстояние между ними составляет порядка 100 м). Не меньше впечатляют пойменные дубравы, которые выглядят как настоящий первобытный лес.

6. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «НАЛИБОКСКИЙ»

Если Липичанская пуща, по сути, еще ждет тех, кто воспоет ее красоты, то данный заказник уже прекрасно известен любителям природы, что лишь подчеркивает его достоинства.

Лесной массив, тянущийся на десятки километров, одинаково интересен и любителям экстремальных походов, и велосипедистам, которые пользуются многочисленными маршрутами, буквально пронизывающими его. Здесь есть на что посмотреть: от болот и лугов, раскинувшихся в пойме Немана, до кленовников вдоль Западной Березины, которые особенно красивы осенью.

Эта река, как и Ислочь, которая знаменита своим «горным» характером, пользуется неизменной популярностью среди туристов-водников. Здесь обитает крупная популяция зимородка, который выглядит как настоящий гость из тропиков. Есть хорошие шансы на встречу с волком, рысью и барсуком, но еще большие – с зубрами и стадами диких лошадей.

5. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «КРАСНЫЙ БОР»

Представьте себе огромный лесной массив, который раскинулся на северо-западе Россонского района между реками Свольна и Нища. Эти места не просто так называют белорусской тайгой (здесь и правда доминируют хвойные леса с примесью березы, осины и ольхи). Однако тех, кто впервые посещает их, гораздо больше удивляет сложный рельеф, который обеспечивает пейзажам Красного бора особую выразительность. Он появился под действием последнего оледенения, которое оставило после себя многочисленные гряды, камы и т.п.

Река Свольна ранней весной, зимой и летом.

Однако в Красном бору хватает и верховых болот, поросших соснами. В мае, когда зацветает багульник, трудно придумать лучшее место для съемки. Дополнительный колорит этим местам придают многочисленные озера и реки, разбросанные среди лесов.

Свольна пользуется большой популярностью у любителей водных походов благодаря современным бесплатным стоянкам, расположенным на ее берегах.

Здесь также прекрасные условия для съемки токующих глухарей и копытных, включая благородного оленя, лося, зубра, лань.

4. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «СИНЬША»

Этот заказник затерялся на крайнем северо-востоке Беларуси, у самой российской границы. Расположенные здесь места почти необитаемы – на десятки километров тянутся леса, среди которых расположен целый каскад озер (в честь одного из них данная ООПТ и получила свое название).

Прекрасным дополнением служит река Дрисса, которая славится своими живописными берегами. Вряд ли стоит говорить о том, что любители водных походов уже успели оценить подобное сочетание. Теперь очередь за фотографами.

Благо достойных объектов для съемки здесь хватает, включая самый длинный полуостров в Беларуси, который расположен на озере Синьша. Однако красивые кадры в этом заказнике можно сделать не только с воды или с воздуха.

Его первозданные ландшафты населяют многие виды зверей и птиц, которые редко встретишь в других местах, включая бурого медведя. Одним словом, и начинающие, и опытные фотографы не уедут разочарованными.

3. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «СРЕДНЯЯ ПРИПЯТЬ»

Данную реку не зря называют Европейской Амазонкой – она до сих пор сумела сохранить дух первозданной природы, и заказник «Средняя Припять» является одним из лучших мест, чтобы ощутить его. Он прекрасен в любое время года, все же по-настоящему уникальность местной природы раскрывается весной, вместе с началом половодья. Затопленные пойменные дубравы, где можно плавать на лодке прямо среди вековых деревьев, производят неизгладимое впечатление даже на опытных фотографов, которые успели объехать полмира.

Именно из-за легендарных припятских разливов большие территории оказались фактически необитаемыми, чем не могли не воспользоваться дикие животные. Здесь не так уж сложно встретить рысь, болотную черепаху, черного аиста, филина или белую лазоревку, которые, если повезет, станут прекрасными моделями для съемки.

Весной пойменные луга привлекают тысячи мигрирующих птиц, включая турухтанов, которые именно здесь отращивают свои знаменитые воротники. Не стоит забывать и об оживленных колониях бакланов и цапель, расположенных в устье реки Лань.

2. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «МОЗЫРСКИЕ ОВРАГИ»

Те, кто привык к равнинным полесским ландшафтам, бывают буквально поражены, когда попадают в это место, которое без преувеличения не похоже ни одно другое в Беларуси. Когда видишь крутые склоны, заросшие деревьями, возникает ощущение, как будто ты очутился в Карпатах. Еще более необычным этот заказник делает его месторасположение: он почти целиком находится в черте 100-тысячного города.

Сами овраги возникли сотни тысяч лет назад, когда закончилось Днепровское оледенение. После него остались возвышенности, чьи склоны под действием эрозии покрылись целой сетью балок.

Намного позже здесь были высажены различные породы деревьев, включая бук.

Пожалуй, красивее всего этот заказник весной, когда распускаются многочисленные первоцветы, а ручьи, сбегающие по крутым склонам, наполняются водой. Одним словом, если вы хотите поснимать горы, не покидая пределов Беларуси, то это прекрасная возможность.

1. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «ЕЛЬНЯ»

В последние годы эта ООПТ не может пожаловаться на отсутствие внимания. Она превратилась в одно из самых популярных направлений экологического туризма.

Секрет популярности во многом кроется в наличии экотропы, которой могут пользоваться даже люди с ограниченными возможностями. Ельне немало добавил популярности фестиваль «Журавы i журавiны», который каждый год проводится в Миорах осенью.

Однако лучшая инфраструктура и раскрученные мероприятия не спасут, если посетителям будет не на что смотреть.

В случае с Ельней это не так, ведь речь идет о верховом болоте, которое не только является одним из самых крупных в Европе, но и сумело сохраниться практически в первозданном виде. Неслучайно его сравнивают с тундрой.

Многие даже не подозревают, что в Беларуси можно увидеть такие необычные пейзажи, которые особенно хороши осенью, когда болото меняет цвет с зеленого на красноватый. Лучшие виды открываются сверху, так что владельцы дронов точно будут довольны.

Подводя итог, можно сказать, что после посещения Ельни красивые снимки останутся даже у неопытного фотографа.

Предложенный нами рейтинг самых фотогеничных заказников, конечно же, субъективен. У каждого наверняка найдутся свои любимые места, при виде которых начинает чаще биться сердце, а рука непроизвольно тянется к фотоаппарату.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».