Германия передала Украине «зенитки» Gepard и снаряды к ним 3 23.09.2022, 12:30

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Стало известно, какое еще оружие готовится к отправке.

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных «зениток» для ВСУ приблизилось к 30.

Об этом сообщает Минобороны Германии.

Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов «натовского» калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Вместе с тем был объявлен полный список того, что еще готовится к отправке в Украину, а именно:

четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом

две РСЗО MARS II с боезапасом

50 бронемашин Dingo

«зимний пакет» (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание)

Вместе с тем Украина также может получить от Германии:

запчасти для крупнокалиберного пулемета М2

167 000 патронов к огнестрельному оружию

12 цистерн-тягачей М1070 «Ошкош»

12 коммуникационных электронных систем для сканирования помех

полевой госпиталь

20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами

1592 снаряда 155 мм

255 снарядов «Vulcano» 155 мм

60 200 патронов калибра 40 мм

6 погрузчиков

40 расширений частотного диапазона для антидронов

12 бронированных эвакуационных машин

30 MG3 для бронированных эвакуационных машин

10 (+10 als Option) автономных надводных судов

14 седельных тягачей и 14 полуприцепов

2 трактора и 4 прицепа

43 дроны-разведчики

10 бронированных автомобилей

1 мобильный дезактивационный комплекс

ЗРК IRIS-T SLM

100 000 аптечек

5. 032 переносных противотанковых средств

200 грузовиков

24 системы борьбы с дронами

16 танков-мостоукладчиков Biber.

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