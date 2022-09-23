Германия передала Украине «зенитки» Gepard и снаряды к ним

Германия передала Украине «зенитки» Gepard и снаряды к ним3
- 23.09.2022, 12:30
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Стало известно, какое еще оружие готовится к отправке.
Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных «зениток» для ВСУ приблизилось к 30.
Об этом сообщает Минобороны Германии.
Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов «натовского» калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).
Вместе с тем был объявлен полный список того, что еще готовится к отправке в Украину, а именно:
четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом
две РСЗО MARS II с боезапасом
50 бронемашин Dingo
«зимний пакет» (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание)
Вместе с тем Украина также может получить от Германии:
запчасти для крупнокалиберного пулемета М2
167 000 патронов к огнестрельному оружию
12 цистерн-тягачей М1070 «Ошкош»
12 коммуникационных электронных систем для сканирования помех
полевой госпиталь
20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами
1592 снаряда 155 мм
255 снарядов «Vulcano» 155 мм
60 200 патронов калибра 40 мм
6 погрузчиков
40 расширений частотного диапазона для антидронов
12 бронированных эвакуационных машин
30 MG3 для бронированных эвакуационных машин
10 (+10 als Option) автономных надводных судов
14 седельных тягачей и 14 полуприцепов
2 трактора и 4 прицепа
43 дроны-разведчики
10 бронированных автомобилей
1 мобильный дезактивационный комплекс
ЗРК IRIS-T SLM
100 000 аптечек
5. 032 переносных противотанковых средств
200 грузовиков
24 системы борьбы с дронами
16 танков-мостоукладчиков Biber.