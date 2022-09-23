Эксперты сравнили цены на сезонные овощи и фрукты в наше стране и соседних 23.09.2022, 17:21

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В самом выгодном положении по соотношению цены/зарплаты оказались поляки.

А также посчитали, в какой стране этих продуктов можно купить больше на среднюю зарплату, пишет thinktanks.by.

Проект «Кошт урада» сравнил, сколько стоят самые традиционные сезонные продукты в Беларуси и в других странах, которые белорусам хорошо знакомы. Мы выбрали Польшу, Литву и далекую теплую Турцию для контраста. В каждой из стран цены смотрели в супермаркетах среднего ценового сегмента.

Все цены переведены в белорусские рубли по нынешнему курсу.

Цены на большинство овощей в Беларуси значительно, порой в разы меньше, чем в Европе. Что же касается фруктов — здесь не все так радужно, но очевидно, что дешевле всего они будут в теплой Турции.

Также эксперты подсчитали, сколько сможет купить белорус, поляк, литовец и турок на среднюю заработную плату своей страны того или иного овоща или фрукта.

При подсчете эксперты брали последние данные по официальной средней зарплате и цены на сентябрь 2022 года.

При средней заработной плате в 1644 рубля белорус мог бы гордиться только тем, сколько он может закупить капусты на заработанные деньги — сразу 3 тонны и 33 килограмма. Во всех остальных позициях место нашей страны достаточно скромное, а если говорить о фруктах — всегда последнее.

Оказалось, что в самом выгодном положении по соотношению цены/зарплаты оказались поляки, они лидируют в 7 позициях из 9.

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