Как и где белорусы сейчас могу получить шенгенскую визу 1 23.09.2022, 19:27

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Визовые документы принимают считанные центры и посольства.

Желающих получить шенген среди белорусов меньше не становится. С этой проблемой визовые центры столкнулись еще весной, с тех пор очереди стали только больше. Впрочем, оформить желанный «пропуск» в ЕС все же можно, правда, вариантов не так много, как хотелось бы, пишет zerkalo.io.

Поймать свободную дату для подачи документов в визовый центр или посольство нереально: все имеющиеся варианты были забронированы турфирмами и другими посредниками до конца 2022 года. Теперь же большинство соискателей шенгена обращается за услугами к ним.

«Можем записать за 500 рублей на октябрь — это очень хороший вариант»

Сейчас визовые документы в Беларуси принимают считанные центры и посольства — Польши, Греции, Италии, Венгрии, Германии, Словакии, Дании.

«Есть польские рабочие визы, но на данный момент мы не записываем новых клиентов в связи с большими очередями. Есть реальные варианты через Грецию, Италию и Испанию. Запись на октябрь-ноябрь, хотя в греческий центр реально попасть даже в конце сентября», — рассказывает специалист одного из агентств Минска, оказывающего визовую поддержку.

По его словам, вариант с Грецией сейчас самый примечательный: вполне возможно получить визу на год или на два. Услуги агентства по записи и заполнению анкеты недорогие — «всего» 250 рублей, плюс 35 евро за консульский и 30 евро за сервисный сбор. Есть одно «но»: брони отелей, авиабилеты и денежные гарантии нужно подготовить самостоятельно.

Итальянская виза, поясняет собеседник, обойдется дороже — только за запись в посольство на ближайшую дату (она может быть только в октябре-ноябре) нужно заплатить 500 рублей. Но здесь есть свои явные плюсы: все документы и ваучеры готовит посредник, дополнительно оплатить нужно будет только консульский сбор в посольстве — 35 евро.

«Можем записать за 500 рублей на начало октября — это очень хороший вариант», — акцентируют в компании.

В другом агентстве отметили, что запись на подачу документов в греческий ВЦ временно приостановлена, в Италию ближайшая запись будет на декабрь-январь.

Польша: виза бесплатная, услуга — дорогая

В еще одной турфирме подсказали, что можно оформить польскую гуманитарную визу — она бесплатная. Услуга (запись и анкета) стоит в агентстве 800 рублей, виза открывается на 1 год. Запись в визовый центр на подачу документов возможна в течение трех недель.

Венгрия: уже в 2023 году

Визовый центр Венгрии в Минске возобновил подачу документов на визу в апреле текущего года. Белорусы ринулись сюда. Теперь очередь в венгерском визовом центре расписана до января 2023-го.

«Более того, Венгрия катастрофически сократила места на подачу, огромные списки людей в ожиданиях во всех агентствах. Поэтому если сейчас бронировать, то только на январь, и то не факт, что он будет свободен», — отмечает представитель агентства по визовой поддержке граждан.

Испания: за визой — в Москву

Долгие годы белорусы оформляли испанские визы в визовом центре этой страны в Минске. Однако в апреле он неожиданно закрылся. Сейчас, чтобы сделать испанский шенген, нужно ехать в Москву, где находятся посольство и визовый центр.

Под эту марку некоторые турфирмы начали предлагать шенген-туры. Недавно Испания ввела для белорусов удобное новшество: после того, как виза будет готова, можно заказать доставку паспорта из Москвы в Беларусь. Ранее у некоторых клиентов ВЦ из Беларуси возникали проблемы: на обратном пути пассажиры возвращались домой без паспорта и российские пограничники отказывались пропускать их на границе.

Германия: очередь до декабря

Посольство ФРГ в Минске в начале лета возобновило выдачу виз белорусам. В диппредставительстве поясняли, что такое решение связано с отменой коронавирусных ограничений при въезде в Германию, их официально сняли с 11 июня.

В посольство этой страны для подачи документов на визу можно записаться самостоятельно через сайт диппредставительства.

«Запись у нас через систему онлайн. Она заполнена уже до начала декабря. Периодически система обновляет какие-то свободные даты, раз в два-три часа в рабочее время», — подсказали нам в посольстве.

Стоимость визы составляет 35 евро, больше ни за что платить не придется. Рассмотрение документов занимает пару недель.

Словакия: подача на месте

Не так давно выдачу шенгенских виз белорусам возобновило посольство Словакии в Минске. Поначалу оформить шенген здесь могли члены семей граждан Евросоюза, теперь же выдают даже турвизы.

Записаться в центр можно как онлайн, так и на месте — «в пределах дневного лимита».

«Это означает, что, если у кого-то не приняли документы, кто-то не пришел, соответственно, вы можете подходить в визовый центр и подавать свои документы. Стоимость визы — 35 евро консульский сбор, визовый сбор — 10 евро», — пояснили в колл-центре визового центра.

Дания: очень дорогая виза

В конце июля выдачу виз в Беларуси возобновила Дания. Предварительная регистрация в этом визовом центре также не требуется, можно прийти в рабочее время ВЦ и подать документы.

Недавно визовый центр проинформировал, что начиная с 12 сентября визовые заявления будет рассматривать посольство Дании в Лондоне. Срок доставки документов по маршруту туда и обратно может составлять до 27 рабочих дней. При этом с 12 сентября стоимость сервисного сбора за одно заявление выросла до 76 евро.

«Вам необходимо оплачивать визовый сбор — это 80 евро, а также сервисный сбор — это 76 евро, который оплачивается в белорусских рублях, — сориентировали в визовом центре.

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