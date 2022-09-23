Невзлин: Шойгу очень испуган и говорит, как зомби 4 23.09.2022, 22:29

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Леонид Невзлин

У РФ практически нет современного оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу хотел бы оказаться на должности, которую занимает Путин. Такое мнение в интервью «Гордону» высказал российско-израильский бизнесмен, один из экс-руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Речь об этом зашла при обсуждении вероятности заговора против Путина.

- Я не вижу сейчас заговора пока. [...] Есть абсолютно бессмысленные люди типа Шойгу, который на заговор, наверное, сейчас не способен, хотя, конечно, с удовольствием бы занял место Путина. Это понятно, – сказал Невзлин.

Он считает, что большая часть окружения Путина ждала, что тот снимет с себя ответственность за происходящее в войне против Украины и накажет военных руководителей, в том числе Шойгу.

- На самом деле его обманули и разворовали армейский и оборонный бюджет. И армия оказалась не той армией мультфильмов, которые он показывал. Нет у них никакого современного оружия практически. Они находятся в предыдущем веке, по сравнению с тем оружием, которое стала получать Украина с Запада. И, кстати, Шойгу когда мямлит – он об этом говорит на самом деле. Посмотрите его интервью. Он понимает. Но просто он говорит, как зомби несчастный. Он, видимо, очень испуган. Вот. Он должен был быть крайним, и это был основной совет Путину, – объяснил Невзлин.

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