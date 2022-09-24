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В Гомеле за пьяное ДТП осудили брата прокурора Мозырского района

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  • 24.09.2022, 8:45
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В Гомеле за пьяное ДТП осудили брата прокурора Мозырского района

Рассмотрение резонансного дела было перенесено из Мозыря в областной центр.

В Гомеле вынесли приговор брату прокурора Мозырского района Павлу Синицкому. Его судили за «пьяное ДТП», в котором пострадала пассажирка.

ДТП произошло в Мозыре 7 февраля, пишет телеграм-канал гомельской милиции. Около полуночи 29-летний водитель Mercedes Benz выезжал на полосу встречного движения и не справился с управлением. Легковушка оказалась за пределами проезжей части и врезалась в дерево.

Как было установлено, водитель автомобиля ехал в нетрезвом состоянии. Пострадали он сам и 27-летняя пассажирка. Женщина получила тяжелые травмы, проходила длительное лечение.

Как выяснили пользователи соцсетей, за рулем в тот злополучный день в состоянии алкогольного опьянения находился Павел Синицкий, заведующий отделения рентгено-эндоваскулярной хирургии Мозырской больницы. Сам молодой специалист из Гомеля, в Мозырь прибыл по распределению. Родной брат врача Сергей Синицкий является прокурором Мозырского района, отметил портал ProGomel. Вероятно, поэтому рассмотрение резонансного дела было перенесено из Мозыря в Гомель.

Суд признал Павла Синицкого виновным и назначил четыре года колонии-поселения. Его также лишили права управления транспортными средствами на пять лет.

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