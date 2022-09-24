Путешествие одного дня: что посмотреть и чему удивиться в Мире
- 24.09.2022, 10:48
В небольшом белорусском поселке можно увидеть много чего интересного.
Журналисты intex-press.by направились в путешествие в одну из главных туристических визиток Беларуси – местечко Мир Кореличского района. В первую очередь этот небольшой поселок знаменит своим замком, но там же можно посмотреть еще много чего интересного.
Как добраться
Добрать до Мира можно на автобусах, маршрутка, личном авто. Также данный городской поселок находиться примерно в 60 километрах, потому в теплое время года туда можно доехать и на велосипеде либо автостопом.
Что посмотреть
Официальной датой основания мира считается 28 мая 1434 года, когда великий князь литовский Жигимонт Кейстутович подарил двор Мир и окрестные земли своему виленскому каштеляну Сеньке Гедыгольдовичу. В 1486 году поселение переходит во владения Ильиничам, а в1569 года Мир становится собственностью знаменитого рода Радзивиллов.
В 1527 году Ильиничами был построен здесь замок. Спустя несколько десятилетий укрепление «прокачали» Радзивиллы. А сейчас Мирский замок главная достопримечательность местечка, его часто изображают на туристических открытках и билбордах, рекламируя Беларусь.
Замок является уникальным памятником архитектуры. В нашей стране это единственный сохранившийся некультовый объект из образцов самобытной белорусской готики. В разные эпохи к замку добавили черты Ренессанса, барокко и романтизма.
После вхождения местечка мир в состав БССР, архитектурная ценность лишилась хозяина, стояла заброшенной и использовался как склад. Лишь в октябре 1978 года Постановлением Совмина БССР было принято решение начать реставрацию Мирского замка. Однако основные работы были проделаны уже в период независимой Беларуси. Теперь замок своим фотогеничным видом радует местных жителей и гостей местечка. Апогеем возрождения величия Мирского замка стало его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.
Также возле замка находиться Часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских (последних владельцев Мирского замка) 1904 года постройки. Она расположена в живописном парке — идеальном месте для прогулок.
Также возле главного входа на территорию замково-паркового комплекса находится и придорожная капличка, построенная в начале прошлого столетия на месте деревянной часовни по заказу местной жительницы Франтишки Заславской, в память о ее умершем сыне Владимире Заславском.
Кроме посещения замка, обязательно прогуляйтесь по самому местечку Мир. В историческом центр, где когда-то размещались торговые ряды и сейчас работают несколько кафе и ресторанов.
Центр Мира все просто дышит еврейским наследием, ведь это местечко являлось одним из главных центров иудаизма в Восточной Европе. Здесь можно увидеть и здание бывшей синагоги, где теперь находится гостиница, и здание знаменитое Мирской иешивы — одного из самых известных еврейских высших учебных религиозных заведений, крупнейшая из иешив в ортодоксальном иудаизме. Сейчас в здании этого бывшего учебного заведения расположена почта.
Также центральную улицу поселка украшает еще один шикарный памятник архитектуры, который по своей красоте едва ли уступает замку – костел Святого Николая, построенный в 1599—1605 годах в стиле Ренессанса с элементами оборонительного зодчества.
Кроме всего этого в Мире есть и Троицкая церковь, древние кладбища и даже частный музей. В общем, каждый может найти то, что ему по душе в этом местечке.
В Мире есть кафе, рестораны и даже ларьки с шаурмой – голодным не останется никто. Мне особенно запомнилось заведение общепита «з мілагучнай назвай» — «Рагнеда».
Хотите фото как на банкноте в 50 белорусских рублей – сфотографируйтесь на фоне Мирского замка J. Кроме самого замка фотовнимания заслуживает центральная улица Мира и костел Святого Николая.
Итог
Мирский Замок – один из туристических брендов Беларуси. Этим все сказано. Чтобы увидеть его красоту и самобытность, сюда стоит приезжать в любое время года и при любой погоде. Самому местечку в будущем просто суждено стать крутейшим туристическим объектом Восточной Европы – осталось только немного подтянуть инфраструктуру.