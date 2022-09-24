Путешествие одного дня: что посмотреть и чему удивиться в Мире 24.09.2022, 10:48

В небольшом белорусском поселке можно увидеть много чего интересного.

Журналисты intex-press.by направились в путешествие в одну из главных туристических визиток Беларуси – местечко Мир Кореличского района. В первую очередь этот небольшой поселок знаменит своим замком, но там же можно посмотреть еще много чего интересного.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Как добраться

Добрать до Мира можно на автобусах, маршрутка, личном авто. Также данный городской поселок находиться примерно в 60 километрах, потому в теплое время года туда можно доехать и на велосипеде либо автостопом.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Что посмотреть

Официальной датой основания мира считается 28 мая 1434 года, когда великий князь литовский Жигимонт Кейстутович подарил двор Мир и окрестные земли своему виленскому каштеляну Сеньке Гедыгольдовичу. В 1486 году поселение переходит во владения Ильиничам, а в1569 года Мир становится собственностью знаменитого рода Радзивиллов.

В 1527 году Ильиничами был построен здесь замок. Спустя несколько десятилетий укрепление «прокачали» Радзивиллы. А сейчас Мирский замок главная достопримечательность местечка, его часто изображают на туристических открытках и билбордах, рекламируя Беларусь.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Замок является уникальным памятником архитектуры. В нашей стране это единственный сохранившийся некультовый объект из образцов самобытной белорусской готики. В разные эпохи к замку добавили черты Ренессанса, барокко и романтизма.

После вхождения местечка мир в состав БССР, архитектурная ценность лишилась хозяина, стояла заброшенной и использовался как склад. Лишь в октябре 1978 года Постановлением Совмина БССР было принято решение начать реставрацию Мирского замка. Однако основные работы были проделаны уже в период независимой Беларуси. Теперь замок своим фотогеничным видом радует местных жителей и гостей местечка. Апогеем возрождения величия Мирского замка стало его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Также возле замка находиться Часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских (последних владельцев Мирского замка) 1904 года постройки. Она расположена в живописном парке — идеальном месте для прогулок.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Также возле главного входа на территорию замково-паркового комплекса находится и придорожная капличка, построенная в начале прошлого столетия на месте деревянной часовни по заказу местной жительницы Франтишки Заславской, в память о ее умершем сыне Владимире Заславском.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Кроме посещения замка, обязательно прогуляйтесь по самому местечку Мир. В историческом центр, где когда-то размещались торговые ряды и сейчас работают несколько кафе и ресторанов.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Центр Мира все просто дышит еврейским наследием, ведь это местечко являлось одним из главных центров иудаизма в Восточной Европе. Здесь можно увидеть и здание бывшей синагоги, где теперь находится гостиница, и здание знаменитое Мирской иешивы — одного из самых известных еврейских высших учебных религиозных заведений, крупнейшая из иешив в ортодоксальном иудаизме. Сейчас в здании этого бывшего учебного заведения расположена почта.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Также центральную улицу поселка украшает еще один шикарный памятник архитектуры, который по своей красоте едва ли уступает замку – костел Святого Николая, построенный в 1599—1605 годах в стиле Ренессанса с элементами оборонительного зодчества.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Кроме всего этого в Мире есть и Троицкая церковь, древние кладбища и даже частный музей. В общем, каждый может найти то, что ему по душе в этом местечке.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

В Мире есть кафе, рестораны и даже ларьки с шаурмой – голодным не останется никто. Мне особенно запомнилось заведение общепита «з мілагучнай назвай» — «Рагнеда».

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Хотите фото как на банкноте в 50 белорусских рублей – сфотографируйтесь на фоне Мирского замка J. Кроме самого замка фотовнимания заслуживает центральная улица Мира и костел Святого Николая.

Итог

Мирский Замок – один из туристических брендов Беларуси. Этим все сказано. Чтобы увидеть его красоту и самобытность, сюда стоит приезжать в любое время года и при любой погоде. Самому местечку в будущем просто суждено стать крутейшим туристическим объектом Восточной Европы – осталось только немного подтянуть инфраструктуру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».