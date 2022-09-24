Невероятная красота: ученые получили новые фото Юпитера с невероятной детализацией 2 24.09.2022, 13:45

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Облака легендарного газового гиганта покрыты «космической глазурью».

Кроме того, исследователям удалось измерить различные способы отражения и рассеивания солнечного света облаками на разных высотах.

Самая большая планета нашей Солнечной системы может похвастаться удивительными характеристиками, которых нет ни у одной другой планеты. Так, недавно группа ученых использовала космический корабль NASA Юнона для создания потрясающих 3D-рендеров, чтобы сымитировать то, как бушующие бури Юпитера будут выглядеть из космоса, пишет Mashable.

Облака легендарного газового гиганта, покрытые «космической глазурью» видны во всем своем великолепии на новых трехмерных изображениях, созданных группой ученых-любителей с использованием данных Юноны. Однако какими бы прекрасными они ни казались, вряд ли кто-то захочет попасть в этот сильный шторм. Анимация использует информацию из камеры Юноны — JunoCam.

Теперь у нас есть шанс увидеть Юпитер таким образом, который практически недоступен для наземных наблюдений из телескопов. А все благодаря Юноне. Всего за несколько минут мы можем изучить свойства облаков с разных точек зрения.

«И дело не только в привлекательной картинке. Наше цифровое моделирование может помочь в углублении знаний о химическом составе облаков, что не менее важно», — подчеркнули эксперты.

Также стоит отметить, что команда измерила различные способы отражения и рассеяния солнечного света облаками на разных высотах: облака, отражающие меньше солнечного света, находятся на более низких высотах, а облака, отражающие много солнечного света, находятся в верхних слоях атмосферы планеты.

«Как показывают наши теоретические модели, облака газового гиганта состоят из различных химических соединений, включая аммиак, гидросульфид аммония и водяной лед», — заключили ученые.

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