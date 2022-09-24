Сегодня — день рождения патриота Беларуси Игоря Олиневича 5 24.09.2022, 17:44

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Ему исполняется 39 лет.

Сегодня исполняется 39 лет белорусскому политзаключенному, активисту анархистского движения Игорю Олиневичу. Игорь активно участвовал в акциях протеста и солидарности в Беларуси.

Первый раз режим Лукашенко судил Игоря Олиневича в 2011 году. Тогда активиста приговорили к 8 годами лишения свободы в колонии усиленного режима.

В 2013 году за книгу «Еду в Магадан» Игорь Олиневич получил главную награду и стал первым лауреатом премии имени Франтишка Алехновича Белорусского ПЕН-центра. А в 2016 году Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2015 год в номинации «За личное мужество».

Ночью с 28 на 29 октября 2020 года он был задержан при пересечении государственной границы Беларуси пограничниками. Режим Лукашенко обвиняет его в «терроризме». Сам Игорь Олиневич заявил, что сознательно воспользовался правом на восстание.

22 декабря 2021-го года суд приговорил его к 20 годам лишение свободы в тюрьме в условиях строгого режима.

Написать Игорю слова поддержки и солидарности можно по адресу:

Тюрьма №4, 22163, г. Жодино, ул. Советская, 22А

Олиневичу Игорю Владимировичу

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