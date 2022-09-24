Егор Шарангович забросил две шайбы в двустороннем матче «Нью-Джерси» 1 24.09.2022, 18:05

Белорусский хоккеист играл в первой тройке своей команды.

Белорусский форвард Егор Шарангович забросил две шайбы в двустороннем матче в рамках предсезонного тренировочного лагеря «Нью-Джерси», пишет pressball.by.

Команда «В», за которую выступал белорус, разгромила команду «А» со счетом 8:1. Шарангович играл в первой тройке своего коллектива в компании Нико Хишиира и Йеспера Братта.

Первый выставочный матч «Нью-Джерси» проведет в ночь на 27 сентября: «Девилз» в гостях сыграют с «Монреалем».

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