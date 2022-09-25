Российские женщины придумали «бизнес» на мобилизованных 23 25.09.2022, 11:58

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Россияне продолжают поражать своим цинизмом.

Россиянка, которая вероятно проживает во временно оккупированном Крыму, поделилась «бизнес-идеей», которая поможет ей заработать на мобилизации.

Она рассказала, что ее знакомого скоро мобилизуют. Пока этого не произошло, она просит его жениться, чтобы после его смерти в Украине она смогла получить 7 миллионов рублей от государства, пишет «Главред».

Женщина искренне возмущалась, что знакомый не спешит жениться, хотя для нее «это очень важно», потому что позволит закрыть ипотеку.

«У меня 2 несовершеннолетних ребенка, я смогу получать льготы и помощь. Сложно представить, сколько таких мужчин в Крыму могли бы помочь одиноким женщинам решить вопросы с долгами. Ужас, что приходится их уговаривать», - пожаловалась «бизнесменка».

Россиянка добавила, что для мужчин тоже безусловный плюс в этой ситуации. Ведь если он женится, то ему «будет к кому возвращаться, будет та, которая будет его ждать».

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