Сербия отказалась признавать «референдумы» в захваченных областях Украины 7 25.09.2022, 19:14

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Об этом заявил глава МИД Сербии.

Первая с 1941 года массовая мобилизация и угрозы применения ядерного оружия вызывают непонимание даже у немногочисленных квази-союзников России в Европе.

Сербия, которая ранее отказалась присоединяться к санкциям против России, не признает «референдумы» по аннексии оккупированных украинских территорий. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в воскресенье глава МИД Сербии Никола Селакович, вернувшийся в Белград с Генеральной ассамблеи ООН.

«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах», - заявил Селакович.

Он добавил, что Сербия «принципиально привержена» принципам международного права и Уставу ООН. Кроме того, признание голосования «полностью бы противоречило государственным и национальным интересам и было бы полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ», подчеркнул Селакович.

Спешно запущенные после серии поражений армии в Харьковской области, после которых над российской армией нависла угроза каскадного обрушения фронта, «референдумы» в «ДНР», «ЛНР», а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей должны завершиться 27 сентября.

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