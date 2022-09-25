Житель Великобритании выиграл в лотерею более 170 млн фунтов 25.09.2022, 20:28

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Он сумел угадать все семь чисел лотереи.

Обладатель билета из Великобритании сорвал джекпот на сумму почти 172 млн фунтов стерлингов (более $185 млн) в лотерее EuroMillions. Об этом сообщает телеканал Sky News в воскресенье, 25 сентября.

Старший советник по работе с победителями из компании-оператора лотереи на территории Великобритании Camelot Group Энди Картер заявил, что это третий по величине выигрыш за всю историю лотереи. Обладатель выигрыша уже заявил права на приз.

Человек, имя которого не называется, уже предъявил свой билет, в котором он сумел угадать все семь чисел лотереи. После того, как выигрыш будет подтвержден и выплачен, новоявленный миллионер примет решение, хочет ли он, чтобы страна узнала его имя. Если он решит сохранить анонимность, то в прессе не появится даже информация о том, в какой части страны был куплен счастливый билет.

Всего по подсчетам Sky News, лишь 16 человек в Великобритании выигрывали в EuroMillions более 100 млн фунтов. Рекорд был установлен 20 июля, когда один из британцев стал сразу богаче на 195 млн фунтов (около $234,5 млн по курсу на тот момент). За два месяца до этого семейная пара из графства Глостершир на юго-западе Англии сорвала джекпот в размере 184,3 млн фунтов.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Согласно ее правилам, победитель имеет право остаться неназванным. Именно так поступает подавляющее большинство из них. Так, обладатель июльского рекордного выигрыша в Британии не стал разглашать своего имени.

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