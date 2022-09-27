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Россия откроет на границе с Грузией мобилизационный пункт военкомата

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  • 27.09.2022, 10:17
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Россия откроет на границе с Грузией мобилизационный пункт военкомата

Повестки будут вручать прямо на границе.

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии и РФ будет развернут мобилизационный пункт военкомата, пишет «Кавказ.Реалии».

Как именно будет работать мобилизационный пункт и жителям каких регионов в нем будут вручаться повестки – не уточняется.

Активист и автор популярного русскоязычного телеграм-канала о жизни в Грузии Николай Левшиц сообщает, что на утро 27 сентября пробка из автомобилей, желающих пересечь границу с Грузией, составляет более 30 км. По сообщению МВД по Северной Осетии, в очереди на выезд стоят более 4000 машин.

Ранее гражданам России, направляющимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП Верхний Ларс пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение принято в связи с огромной пробкой скопившихся в ожидании пересечения границы машин.

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