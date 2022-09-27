«Никто не хочет идти на предприятие, где царствует маразм и самодурство» 27.09.2022, 11:32

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иллюстрационное фото bymedia

Белорусы рассказали о своих зарплатах.

Telegram-канал «Хартия-97%» попросил читателей рассказать о своих зарплатах и условиях труда.

«В реальности — 35 рублей в день. Вот и считайте».

«Странная какая-то у меня работа. Спрашивают — как с умного, а платят как дебилу.

Как-то так про зарплату. Июнь — 1000 рублей. Июль — 750 рублей».

«В августе пришлось спать по 3-4 часа в сутки. Вышло 1800 рублей. Но прошу учесть — это при 16-ти часовом рабочем дне. Работаю проектировщиком».

«По поводу зарплат Беларуси. Я устроился работать в «Белфудпродакшн» в Витебске в конце ноября 21-го года по специальности электромонтер с зарплатой 830 рублей на руки. Сегодня 27 сентября 22-го года. Что изменилось? Ничего по заработной плате, до сих пор на это число не выдана рабочая одежда. Зато нарисованы дорожки, якобы в целях безопасности, это дело хорошее, но суть в том, как их нарисовали.

Приходится людям наматывать лишние метры и километры. Не по дорожке идешь — грозятся штрафовать. До штрафов пока дело не дошло, но на предприятии и так проблема с рабочими кадрами. Никто не хочет идти на предприятие, где царствует маразм, самодурство и отсутствие интереса в хорошем результате.Зарплата за год вообще ни на копейку не повысилась».

«Добры дзень. Так сталася, што пасля выбараў звольнілі з працы. Зараз нідзе не магу працаўладкавацца. Наконт такой зарплаты, адкуль яны яе бяруць. 90 працэнтаў маіх аднавяскоўцаў і да тысячы не дацягваюць. Фантазеры!»

«400 рублей на руки. Правда, какая зарплата такая и работа. Палки им в колеса и во все известные места, а не работу за такие деньги».

«Ноль рублей и ноль копеек. Просто выгнали с работы, внесли в список, никуда не берут», — рассказали читатели нашего Telegram-канала.

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