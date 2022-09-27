На БелЖД берут подписку о неразглашении служебной информации

На БелЖД берут подписку о неразглашении служебной информации15
- 27.09.2022, 20:20
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Режим готовится к приему военных эшелонов из России.
На Белорусской железной дороге берут подписку о неразглашении «служебной информации конфиденциального характера», пишет телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».
До 30 сентября обязательство должны подписать все ее сотрудники.
Соответствующий документ подписан заместителем начальника Белорусской железной дороги Игорем Козловским.
Также во вторник телеграм-канал белорусских железнодорожников заявил, что Белорусская железная дорога готовится к приему военных поездов со стороны России. Происходит это на фоне войны в Украине. Накануне в Минобороны Украины заявили, что учитывают все угрозы со стороны Беларуси.