У российско-грузинской границы пройдет акция протеста 3 27.09.2022, 22:07

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Акция будет направлена против потока россиян, которые хотят попасть в Грузию.

В Грузии на границе с Россией состоится акция протеста против потока россиян, которые хотят попасть в страну. Об этом 27 сентября сообщил грузинское издание «Грузия Online».

Акцию анонсирует грузинское оппозиционное движение «Дроа», она начнется 28 сентября в 15.00.

Как заявили организаторы протеста, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан «увеличивает риски для национальной безопасности и экономики». Кроме того, по их мнению, страна не готова справиться с потоком мигрантов».

В то же время глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что власти не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в России. Министр отметил, что на пограничных пунктах пропуска ужесточен контроль: всех прибывших опрашивают, куда они направляются и с какими средствами.

Россия в свою очередь планирует развернуть на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.

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