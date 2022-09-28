ВСУ на Донбассе повторили «изюмский» маневр: как будут освобождать Лиман 3 28.09.2022, 10:35

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Украинское командование приняло решение взять оккупантов в «котел».

Сейчас уже очевидно, что Лиман в Краматорском районе Донецкой области нет смысла «брать в лоб», поэтому украинское командование приняло решение взять город в «котел».

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, наши войска уже находятся на левом берегу Оскола и взяли Редкодуб на северо-востоке Лимана. «То есть мы плавно начинаем брать Лиман в кольцо», - пояснил эксперт.

При этом, с юга Лиман поджат Северским Донцом и нашей, очень мощной группировкой, которая ведет бои в сторону Лисичанска и поджимает Лиман вдоль дороги, практически единственной, которая связывает Лиман и Кременную с Рубежным и дальше на Сватово.

Поэтому выход на Редкодуб - это практически заход в тыл российской группировке в Лимане, отметил Роман Свитан, не исключающий того, что ВСУ повторят тот же маневр, который провели в районе Изюма, когда начали закрывать изюмский «котел».

Украинские бойцы пошли в Балаклею, но не стали ее брать, а просто прошли по касательной с севера, и дальше пошли на Купянск. Балаклея осталась глубоко в тылу, и через несколько дней россияне сами оттуда ушли, оставив технику, - напомнил тактику нашей армии полковник запаса.

Не исключено, что примерно тот же самый маневр будет проведен и с лиманской группировкой: Лиман будет оставлен в тылу, окружен, и в зависимости от команды, которая поступит российским войскам, либо они выйдут, либо будут уничтожены, предположил Роман Свитан.

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